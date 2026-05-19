02:30, 19 мая 2026

Ведущая вылила себе на голову смузи и довела гостей шоу до истерики

Олег Давыдов

Кадр: ITV

Ведущая шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) на канале ITV Сюзанна Рид в прямом эфире вылила себе на голову смузи и довела гостя программы, телезвезду Сэма Вандерпампа, и других присутствующих в студии до истерики. Об этом сообщает The Sun.

Телеведущая и ее коллега Эд Боллс приняли участие в челлендже, согласно которому нужно выпить стакан смузи за девять секунд. Тот, кто не успеет это сделать, должен вылить напиток себе на голову. Такой конкурс придумал Вандерпамп, которому из-за неизлечимой болезни требуется пересадка печени, — по его замыслу, соревнование должно повысить осведомленность британцев о донорстве органов. Уточняется, что девять секунд, выделенных на выполнение задания, — это девять жизней, которые может спасти донор органов.

Боллс смог выпить смузи за девять секунд, а Рид за это время даже не смогла справиться с половиной напитка. В результате она вылила содержимое стакана себе на голову. Вандерпамп засмеялся и закрыл лицо руками, еще одна гостья программы громко закричала, после чего тоже начала смеяться. А Боллс в шутку изобразил приступ рвоты.

Ранее Вандерпамп, прославившийся благодаря реалити-шоу «Золотая молодежь Челси» (Made In Chelsea), рассказал о жизни с неизлечимым заболеванием печени. Он выразил надежду на то, что операция по пересадке ему этого органа пройдет успешно.

