Телезвезда с неизлечимым заболеванием печени описал его фразой «тебя будто сбил поезд»

Звезда телешоу Вандерпамп сравнил тяжелую болезнь печени с попаданием под поезд
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: We Need To Talk / YouTube

Участник британского реалити-шоу «Золотая молодежь Челси» (Made In Chelsea) Сэм Вандерпамп, у которого нашли неизлечимое заболевание печени, рассказал о жизни с ним. Об этом пишет National World.

«Все было идеально, а потом — бум, треск! — тебя будто сбил грузовой поезд», — пожаловался Вандерпамп. Звезда телешоу также отметил, что его невеста беременна. По словам Вандерпампа, иногда он думает, что он не сможет увидеть своего ребенка, и это ужасает его.

Участник телешоу добавил, что ему будут пересаживать печень. Он уточнил, что такие операции, как предстоящая ему, обычно проходит успешно. «Все будет в порядке. Я буду жить долго и счастливо», — такой фразой он высказался о своем будущем.

Ранее Вандерпамп раскрыл, что узнал о тяжелой болезни по телефону. Звезда телешоу добавил, что медики направили его на обследование для пересадки печени.

