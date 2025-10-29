Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:50, 29 октября 2025Интернет и СМИ

У звезды реалити-шоу нашли неизлечимую болезнь

У звезды телешоу Вандерпампа диагностировали финальную стадию поражения печени
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @samvanderpump

У звезды британского реалити-шоу «Золотая молодежь Челси» (Made In Chelsea) Сэма Вандерпампа диагностировали финальную стадию поражения печени. Об этом пишет журнал Ok!.

По словам Вандерпампа, подробности о неизлечимой болезни он узнал по телефону от доктора. «Нет никакой надежды на то, что моя печень восстановится, и врач сказал, что не стал бы мне звонить, если бы считал, что я сумею продержаться следующие четыре-пять лет», — рассказал он.

Звезда телешоу добавил, что медики направили его на обследование для пересадки печени.

Уточняется, что Национальная служба крови и трансплантации Великобритании у себя в соцсетях поддержала Вандерпампа после его рассказа. «Наши мысли — с Сэмом и его семьей. Надеемся, что его смелость рассказать о диагнозе послужит вдохновением для других», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что журналистка и ведущая американского телеканала CNN Кристин Аманпур повторно заболела раком. По словам телеведущей, ее онкологическое заболевание находится между первой и второй стадией.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готова показать миру окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. Путин предложил приостановить там бои ради приезда СМИ

    Технологии «Буревестника» применили в космических программах

    Россиянам назвали необходимые в холодное время года продукты

    Япония отказала Трампу в вопросе о российском газе

    На российском кладбище разгромили могилы участников СВО

    Москвичам рассказали о последних теплых днях

    Московских пенсионеров научат блогерству

    Сбивший насмерть детей в российском городе военный арестован

    Вице-президент США оценил смену гардероба Зеленского

    В России раскрыли последствие блокировки звонков в WhatsApp

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости