У звезды реалити-шоу нашли неизлечимую болезнь

У звезды телешоу Вандерпампа диагностировали финальную стадию поражения печени

У звезды британского реалити-шоу «Золотая молодежь Челси» (Made In Chelsea) Сэма Вандерпампа диагностировали финальную стадию поражения печени. Об этом пишет журнал Ok!.

По словам Вандерпампа, подробности о неизлечимой болезни он узнал по телефону от доктора. «Нет никакой надежды на то, что моя печень восстановится, и врач сказал, что не стал бы мне звонить, если бы считал, что я сумею продержаться следующие четыре-пять лет», — рассказал он.

Звезда телешоу добавил, что медики направили его на обследование для пересадки печени.

Уточняется, что Национальная служба крови и трансплантации Великобритании у себя в соцсетях поддержала Вандерпампа после его рассказа. «Наши мысли — с Сэмом и его семьей. Надеемся, что его смелость рассказать о диагнозе послужит вдохновением для других», — заявили в ведомстве.

