Известная журналистка во второй раз заболела раком

Журналистка Аманпур сообщила, что у нее во второй раз обнаружили рак яичников
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Panayiotis Tzamaros / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Журналистка и ведущая американского телеканала CNN Кристин Аманпур, которой в 2021 году удалили злокачественную опухоль яичника, сообщила, что во второй раз заболела раком. Об этом пишет Deadline.

«У меня снова обнаружили рак, но мы прекрасно с ним справляемся», — заявила Аманпур. По словам телеведущей, онкологическое заболевание находится между первой и второй стадией. Лечащий врач журналистки объяснила, что ей повезло обнаружить болезнь на ранней стадии, поскольку зачастую оно протекает бессимптомно.

Аманпур добавила, что четыре года назад решилась рассказать о лечении от рака, чтобы поддержать женщин, находящихся в аналогичной ситуации. «А еще я хотела сказать, что людям следует слушать свое тело. Меня начали лечить так быстро еще и потому, что я прислушивалась к своему телу [и после появления симптомов] пошла прямиком к врачам», — подчеркнула ведущая.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников предупредил высоких женщин о риске рака груди. Специалист заявил, что у женщин ростом от 170 сантиметров онкологические заболевания молочной железы встречается чаще, чем у других.

