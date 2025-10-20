Доктор Мясников предупредил высоких женщин о большом риске одного вида рака

Врач Мясников: У женщин ростом от 170 см выше риск рака груди

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников перечислил факторы, которые увеличиваю вероятность заболеть раком груди. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», специалист, в частности, предупредил высоких женщин о большом риске этого вида рака.

Мясников заявил, что у женщин ростом от 170 сантиметров онкологические заболевания молочной железы встречается чаще, чем у женщин, которые ниже этой отметки. Также к факторам риска врач отнес раннее наступление менструации и позднюю менопаузу. Кроме того, по его словам, болезнь часто возникает у женщин, которые не кормили грудью.

Доктор напомнил, что курение и работа по ночам тоже провоцируют развитие рака.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» назвал неочевидный признак рака. Специалист посоветовал россиянам насторожиться, если они периодически теряют обоняние.