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18:02, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл неочевидный признак рака

Врач Мясников рассказал, что потеря обоняния может быть признаком развития рака
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл россиянам неочевидный симптом развития рака. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что периодическая потеря обоняния может быть вызвана развитием онкологического заболевания. «Иногда потеря запахов — признак онкологии. Если опухоль прижимает определенные нервы, значит где-то узел в носоглотке», — заявил специалист.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала рыбу, употребление которой способно защитить от развития рака молочной железы. Она отметила, что для профилактики заболевания нужно употреблять достаточно витамина D, который укрепляет иммунную систему. По ее словам, в 100 граммах карпа содержится 250 процентов от суточной нормы этого элемента.

До этого Мясников раскрыл россиянам неочевидный симптом, указывающий на болезнь Паркинсона. Врач заявил, что признаком развития заболевания может быть также потеря обоняния.

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