Россиянам назвали защищающую от рака рыбу

Врач Макиша заявила, что карп защищает от рака молочной железы

Врач-диетолог Марина Макиша назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рыбу, употребление которой способно защитить от развития распространенного вида рака. Выпуск с рекомендацией специалиста включить ее в рацион доступен на плафторме «Смотрим».

Макиша рассказала, что для профилактики рака молочной железы нужно употреблять достаточно витамина D, который укрепляет иммунную систему. По ее словам, в 100 граммах карпа содержится 250 процентов от суточной нормы этого элемента. «[Эта рыба] будет очень полезна для профилактики данного онкологического заболевания», — заключила диетолог.

Ранее специалистка назвала неожиданную пользу гречки. Она отметила, что употребление этой крупы помогает сохранить молодость кожи. Также, добавила Макиша, гречка помогает сохранить здоровье сердца.

До этого диетолог рассказала о полезных свойствах малины. По ее словам, ягода помогает защититься от сахарного диабета.