Россиянам назвали неожиданную пользу гречки

Врач-диетолог Макиша заявила, что гречка помогает сохранять молодость кожи

Врач-диетолог Марина Макиша назвала неожиданное полезное свойство гречки. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» она заявила, что этот популярный продукт продлевает молодость. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Гречка — это не только источник белка и полезных микроэлементов, в ней присутствует очень много различных антиоксидантов. Благодаря этому гречка (...) помогает сохранять красоту, молодость и здоровье кожи», — рассказала Макиша.

Врач добавила, что этот продукт также поддерживает здоровье сердца и сосудов. Кроме того, гречка, по ее словам, помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

Ранее Макиша в программе «О самом главном» назвала ягоду, употребление которой защищает от сахарного диабета. Диетолог заявила, что таким свойством обладает малина.