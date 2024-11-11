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17:52, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли указывающий на болезнь Паркинсона неочевидный признак

Врач Мясников: потеря обоняния может быть признаком болезни Паркинсона
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл россиянам неочевидный симптом, указывающий на болезнь Паркинсона. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что признаком развития заболевания может быть потеря обоняния. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что о развитии болезни Паркинсона могут свидетельствовать такие симптомы, как скованность движения и плеч. «Человек начинает ходить не размахивая руками, у него становится мелкий неразборчивый почерк, у него все время позывы к мочеиспусканию. Позывы есть — а ничего нет. Отсюда мы видим человека со сниженной мимикой, маскообразным лицом», — описал специалист симптоматику заболевания.

Помимо этого, подчеркнул медик, признаком развивающейся болезни Паркинсона также может быть изменение или потеря обоняния. «Необязательно они сразу все есть, болезнь потихонечку начинается», — уточнил Мясников.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша назвали неожиданные свойства селедки. Агапкин обратил внимание на то, что употребление продуктов с высоким содержанием жирных кислот, в частности селедки, снижает риск нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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