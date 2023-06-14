Врачи назвали неожиданное свойство селедки

Диетолог Макиша рассказала, что селедку можно употреблять для профилактики рака

Врач и телеведущий Сергей Агапкин вместе с диетологом Мариной Макишей рассказали в эфире программы «О самом главном», выходящей на телеканале «Россия 1», о неожиданном свойстве селедки: рыбу можно употреблять для профилактики рака. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Макиша отметила, что подобное свойство продукту придают жирные кислоты омега-3 и селен, содержащиеся в селедке в большом объеме. «И то, и другое [вещество], являясь мощным антиоксидантом, защищает наши клетки от таких метаболических повреждений», — заключила врач-диетолог.

Содержание этих элементов также влияет и на другие процессы, происходящие в человеческом организме. Например, рассказала Макиша, омега-3 оказывает благотворное влияние на состояние кожи и предотвращает процесс старения. Агапкин также обратил внимание на то, что употребление продуктов с высоким содержанием жирных кислот снижает риск нейродегенеративных расстройств, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Ранее врачи Агапкин и Макиша рассказали о неожиданных полезных свойствах клубники. Ягоду можно употреблять для профилактики катаракты, глаукомы, сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака.