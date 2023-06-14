Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:05, 14 июня 2023Интернет и СМИ

Врачи назвали неожиданное свойство селедки

Диетолог Макиша рассказала, что селедку можно употреблять для профилактики рака
СюжетЗасуха в Казахстане

Фото: Evgeniy Lee / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Сергей Агапкин вместе с диетологом Мариной Макишей рассказали в эфире программы «О самом главном», выходящей на телеканале «Россия 1», о неожиданном свойстве селедки: рыбу можно употреблять для профилактики рака. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Макиша отметила, что подобное свойство продукту придают жирные кислоты омега-3 и селен, содержащиеся в селедке в большом объеме. «И то, и другое [вещество], являясь мощным антиоксидантом, защищает наши клетки от таких метаболических повреждений», — заключила врач-диетолог.

Содержание этих элементов также влияет и на другие процессы, происходящие в человеческом организме. Например, рассказала Макиша, омега-3 оказывает благотворное влияние на состояние кожи и предотвращает процесс старения. Агапкин также обратил внимание на то, что употребление продуктов с высоким содержанием жирных кислот снижает риск нейродегенеративных расстройств, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Ранее врачи Агапкин и Макиша рассказали о неожиданных полезных свойствах клубники. Ягоду можно употреблять для профилактики катаракты, глаукомы, сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости
    Против солиста Rammstein возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании
    Экс-сотрудник МВД получил полквартиры за сокрытие преступления и попал под суд
    Врачи вшили руку пожарного в живот и спасли ее
    Эксперт назвала минусы тренировки «Американского психопата»
    Врач назвала россиянам приводящий к раннему старению кожи напиток
    Пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Казани попал на видео
    В МИД рассказали об отношении Франции к России
    Лукашенко предсказал сворачивание западной помощи Киеву
    Россиян предупредили о подорожании туров за границу
    Врач предупредила о риске остаться без волос после модной процедуры
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.