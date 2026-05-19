Финская активистка Райски: Хельсинки готовы спровоцировать конфликт с РФ

Военные учения Хельсинки на финско-российской границе могут говорить о том, что Финляндия готовит провокационные действия в отношении России. Об этом в разговоре с журналистами ТАСС заявила переехавшая в Россию финская активистка Салли Райски.

По ее словам, в Финляндии на сегодняшний день активно продвигаются нацистские настроения, а их патриотизм облачается в страх против РФ, который транслируется через медиа. «По всяким передачам у нас говорят, что у нас там злой "медведь-сосед", который в любое время может напасть», — заявила Райски. Как добавила собеседеница, сейчас в ее стране есть нарратив о том, что Россия якобы переключится на Финляндию после завершения конфликта на Украине.

Между тем, финские военные заготовили самые масштабные учения на своей территории, которые могут состояться ближе к зиме. Даже сами солдаты говорят, что в зимний период они проводят самые главные учения, рассказала общественница.

«Финны [считают, что именно зимой], у них есть какое-то преимущество», — объяснила она.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО следует «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область.