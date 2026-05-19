Журналист Христофору назвал безумным призыв Будриса атаковать Калининград

Призыв министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса атаковать Калининград свидетельствует о его безумии. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Если его цель — заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен. Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой», — сказал он.

Христофору также указал на сходство высказывания Будриса с заявлениями главы евродипломатии Каи Каллас о борьбе с Россией. Он отметил, что разница заключается лишь в том, что литовский министр пытается привлечь к противостоянию с Москвой НАТО, а не Европейский союз (ЕС).

Ранее Будрис заявил, что НАТО следует «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у альянса «есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы».