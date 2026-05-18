Тигр напал на собирателя меда

05:00, 19 мая 2026

В Индии тигр ранил собирателя меда
Юлия Юткина

Фото: Vaclav Sebek / Shutterstock / Fotodom

В мангровом лесу Сундарбан, Индия, 48-летний Бабул Гази пережил нападение тигра. Об этом сообщает The Daily Star.

Гази вошел в лес вместе с 10 людьми. Они получили разрешение на сбор дикого меда и осматривали деревья в поисках ульев. Гази вышел чуть вперед, и тут на него из-за кустов напал тигр. Другие собиратели меда бросились на хищника с палками и примерно через 15 минут отбили мужчину.

Раненого Гази перенесли к границе леса, где ему оказали первую помощь. После его отвезли в больницу. Он получил серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигр растерзал пожилую женщину, которая собирала цветы недалеко от дома. Нападение произошло на глазах у соседей.

