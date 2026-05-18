Тигр напал на собирателя меда

В мангровом лесу Сундарбан, Индия, 48-летний Бабул Гази пережил нападение тигра. Об этом сообщает The Daily Star.
Гази вошел в лес вместе с 10 людьми. Они получили разрешение на сбор дикого меда и осматривали деревья в поисках ульев. Гази вышел чуть вперед, и тут на него из-за кустов напал тигр. Другие собиратели меда бросились на хищника с палками и примерно через 15 минут отбили мужчину.
Материалы по теме:
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Раненого Гази перенесли к границе леса, где ему оказали первую помощь. После его отвезли в больницу. Он получил серьезные травмы.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигр растерзал пожилую женщину, которая собирала цветы недалеко от дома. Нападение произошло на глазах у соседей.