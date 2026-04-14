19:39, 14 апреля 2026

Тигр растерзал собиравшую цветы пожилую женщину на глазах у соседей

Никита Савин
Фото: Vijay Mathur / Reuters

В индийском штате Махараштра тигр растерзал пожилую женщину, которая собирала цветы недалеко от дома. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Нападение произошло в понедельник, 13 апреля, в деревне Гунджевахи. 65-летняя Вачхала Ишвар Вадгуре собирала цветы мадуки длиннолистной рядом с домом, когда из зарослей выскочил тигр. Он схватил женщину за шею и потащил прочь. Это произошло на глазах у соседей Вадгуре, которые сразу же бросились на помощь.

Селянам удалось отбить женщину у хищника, однако она получила слишком тяжелые травмы. Спасти ее не удалось. Происшествие вызвало панику в Гунджевахи и соседних деревнях. Как пишет TOI, с начала года в районе уже 13 человек стали жертвами нападений диких животных, причем в 12 случаях на людей нападали тигры.

Полиция и департамент лесного хозяйства усилили патрулирование в районе и призвали жителей не ходить в джунгли поодиночке.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на 10-летнего мальчика. Он получил тяжелые травмы, но выжил.

