06:00, 19 мая 2026Мир

Президент Кубы назвал преступным указ США о нефти

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал преступным и аморальным указ США о санкциях против стран и компаний за поставки топлива Гаване. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По словам Диаса-Канеля, американская блокада является экстерриториальной и предусматривает санкции для компаний, которые хотят инвестировать в Кубу или поставлять стране базовые товары, включая продукты питания, медикаменты и средства гигиены.

«Коллективное наказание, которому подвергается кубинский народ, является актом геноцида, который должен быть осужден международными организациями, а его инициаторы должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул он.

Ранее издание Politico сообщило о подготовке США к нападению на Кубу. По его данным, администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает сценарий военного нападения на Кубу из-за не принесшей результата санкционной политики против соседней страны.

