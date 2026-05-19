В России призвали в два раза увеличить пособие по уходу за детьми до полутора лет

Депутат Миронов призвал увеличить пособие по уходу за детьми до полутора лет

В России призвали увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет в два — два с половиной раза. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Предлагаю в 2–2,5 раза увеличить размер пособия по уходу детьми до полутора лет: до 100 процентов от среднего заработка в случае ухода за одним ребенком и до 200 процентов за двух и более детей. Сейчас пособие по уходу составляет 40 и 100 процентов от заработка соответственно», — заявил Миронов.

Наш законопроект призван компенсировать потерю семейного дохода, связанную с уходом одного из родителей в декретный отпуск. Ведь именно с этого момента в течение нескольких лет семью начинает содержать один из родителей, и зачастую она вынужденно скатывается до уровня нищеты Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия»

Парламентарий сообщил, что предлагается комплексное решение проблемы низких детских пособий.

«Буквально на прошлой неделе мы внесли в Госдуму законопроект об увеличении минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до уровня регионального прожиточного минимума на детей. Если его примут, то родители смогут получать от 15,4 тысячи до 47,9 тысячи рублей в зависимости от специфики каждого конкретного региона. Сейчас минимальные выплаты по всей стране составляют всего 10,8 тысячи рублей в месяц», — рассказал руководитель парламентской фракции СР.

Также Миронов напомнил, что уже несколько лет партия выступает за введение справедливого базового дохода.

«Речь идет о выплатах по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи с невысокими доходами. Также предлагаем ввести "родительскую зарплату" — ежемесячное пособие для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей», — отметил парламентарий.

Тем, кто получил статус нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаем выплачивать компенсацию на аренду жилья или предоставлять его на правах социального найма с возможностью перехода в собственность. Тем, кто берет семейную ипотеку, — снижать процентную ставку с 6 до 3 процентов и помогать с погашением долга за счет бюджетных средств. Принцип простой — чем больше детей, тем больше сумма списания долга Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия»

