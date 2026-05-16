06:30, 16 мая 2026

Россиянам напомнили о праве оформить больничный после увольнения

Юлия Сычева
Фото: Bacho / Shutterstock / Fotodom

Даже после увольнения сотрудник имеет право оформить больничный и получить выплату, рассказали «Ленте.ру» в Департаменте организационного развития Роскачества.

Эксперты напомнили, что в соответствии с Трудовым кодексом России и нормами социального страхования, человек сохраняет право на выплату пособия по временной нетрудоспособности, если заболел в течение 30 календарных дней после увольнения. Там уточнили, что главное условие состоит в том, что бывший сотрудник не должен быть официально трудоустроен на новом месте на момент открытия больничного листа.

В Роскачестве также рассказали, что оплачивается такой больничный в размере 60 процентов от среднего заработка за последние два года вне зависимости от стажа. Эксперты подчеркнули, что речь идет именно о заболевании самого работника, а вот больничный, например по уходу за ребенком, после увольнения уже не оплачивается.

«С точки зрения современных моделей управления, даже этап увольнения не должен превращаться в конфликт или потерю контакта между компанией и человеком. Зрелые работодатели стараются сохранять прозрачные и уважительные отношения с бывшими сотрудниками, поскольку это напрямую влияет на уровень доверия внутри команды. Сегодня качество расставания с сотрудником становится таким же важным элементом корпоративной культуры, как и процесс найма», — добавили в Роскачестве.

Ранее в России назвали законный способ увеличить отпускные. Депутат Говырин напомнил, что при окладе зарплата считается через число рабочих дней, а отпускные — через средний дневной заработок и календарные дни отдыха.

