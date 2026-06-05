Москвичам пообещали штурмующую температуру

Синоптик Леус: Температура в столице превысит плюс 25 градусов Цельсия

В пятницу, 5 июня, температура в Москве может превысить 25-градусную отметку. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеорологические условия в столице будет формировать периферия приближающегося с севера антициклона. «При переменной области осадков не ожидается, а температура пойдет на штурм 25-градусных отметок», — сообщил синоптик. В северной половине Подмосковья осадков не ожидается. На юге области и в Новой Москве после полудня возможны очаговые кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха поднимется до плюс 24-26 градусов, по области ожидается плюс 22-27 градусов. Ветер ожидается северо-восточный и будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В субботу, 6 июня, без осадков, ночью плюс 11-13 градусов, днем плюс 24-26 градусов.

Ранее жителям столицы и Подмосковья пообещали летнюю погоду до конца недели.