Россия
05:31, 12 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали законный способ увеличить отпускные

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Отпускные устроены не как обычная зарплата, и их можно увеличить абсолютно законными способами, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Депутат напомнил, что при окладе зарплата считается через число рабочих дней, а отпускные — через средний дневной заработок и календарные дни отдыха. Он уточнил, что с 2026 года расчет идет по новому Положению, при котором добавился ориентир по МРОТ. В 2026 году он равен 27 093 рублям, и средний месячный заработок работника, отработавшего норму полностью, не может опускаться ниже этой планки, отметил Говырин.

Парламентарий также указал, что на выплату влияет и производственный календарь. При пятидневке в году 247 рабочих дней, в январе — 15, в мае — 19, в июле — 23, поэтому в коротких месяцах потеря зарплаты за дни, ушедшие в отпуск, ощутимее, объяснил он. При этом Говырин отметил, что увеличить отпускные законно реально.

Если в расчетный период попадает крупная премия, доплаты за сверхурочные, работа в выходные, надбавки и районные коэффициенты, средний заработок выше

Алексей Говыриндепутат

«Окладнику выгоднее уходить в отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней, в 2026 году это июль с 23 днями, сентябрь, октябрь и декабрь по 22. После долгого больничного или декрета планировать отдых стоит осторожно, так как такие периоды исключаются, и при бедной базе средний заработок проседает. Тогда применяется правило перехода к предшествующему периоду или к окладу. Праздники, попавшие на отпуск, удлиняют отдых, но в число календарных дней ежегодного отпуска не входят и отдельно не оплачиваются», — объяснил депутат.

Ранее HR-специалист Янина Мищерская подчеркнула, что май, как и январь, — один из самых невыгодных месяцев для отпуска. Ведь, согласно закону, отпускные рассчитываются по календарным дням, а зарплата — по рабочим.

