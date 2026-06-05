Принца Гарри не позвали на свадьбу брата

Герцога Сассекского принца Гарри не позвали на свадьбу двоюродного брата. Об этом пишет Page Six.
Принца Гарри не оказалось среди гостей на свадьбе племянника короля Карла III Питера Филлипса. 48-летний сын сестры монарха, принцессы Анны, 6 июня женится на медсестре Харриет Сперлинг. Как отметила эксперт по королевской семье Эмили Нэш, это обстоятельство может быть связано с тем, что Филлипс поддерживает принца Уильяма в его конфликте с младшим братом.
«Я думаю, дело в личных отношениях. Нам сказали, что Питер уже несколько лет не общался с Гарри. Охлаждение отношений между ними было естественным, вот его и не позвали», — заявила Нэш.
Как пишет Page Six, принц Уильям и Кейт Миддлтон точно будут присутствовать на свадьбе Филлипса и Сперлинг. Также известно, что церемонию посетит Карл III. При этом Нэш напомнила, что именно Филлипс пытался примирить принцев Уильяма и Гарри в 2021 году на похоронах принца Филиппа.
По мнению эксперта, на охлаждение отношений между Филлипсом и принцем Гарри повлияли мемуары последнего «Запасной», а также документальный сериал на Netflix. В них Гарри и его супруга Меган Маркл, в частности, обвиняли королевскую семью в травле.
По данным Page Six, на предстоящей свадьбе будут также присутствовать дочери бывшего принца Эндрю, принцессы Евгения и Беатриса. Это станет их первым появлением на публике в рамках официального мероприятия королевской семьи после ареста отца в феврале.
Ранее сообщалось, что Карл III пожелал увидеть детей принца Гарри и Меган Маркл. Однако, по информации Daily Mail, монарх требует, чтобы встреча прошла в его шотландской резиденции Балморал без участия принца Уильяма с семьей.