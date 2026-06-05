Две страны стали абсолютными лидерами по популярности у россиян на майских праздниках

Турция и Египет стали лидерами у россиян на майских праздниках в 2026 году

Турция и Египет стали абсолютными лидерами по популярности у россиян на майских праздниках в 2026 году. Об этом говорится в исследовании сервиса Onlinetours, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что на Турцию пришлось 46,5 процента всех зарубежных бронирований, а средний чек на туры в курортную страну вырос на 16 процентов — до 188,1 тысячи рублей. Египет занял второе место с долей 29,5 процента, а ценник остался примерно на уровне прошлого года — 189,8 тысячи рублей

Заметный рост показал и Вьетнам — 9 процентов рынка, что в два раза больше, чем годом ранее. А на Таиланд пришлось 8,5 процента рынка.

Ранее сообщалось, что российские туристы предпочитают для отдыха с детьми курорты одного региона страны — их любимым направлением назван Краснодарский край, на который в 2026 году пришлось почти 40 процентов всех семейных бронирований.