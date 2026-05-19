Миршаймер: Удары ВСУ по инфраструктуре России свидетельствуют об отчаянии Киева

Удары украинских войск по российской инфраструктуре свидетельствуют об отчаянии Киева, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Украинцы в отчаянии: пытаются спасти ситуацию, пытаются завлекать европейцев в надежде, что ситуация изменится», — сказал он.

Миршаймер отметил, что США уже готовы заключить соглашение с Россией, однако Украина и Европейский союз (ЕС) пытаются этому помешать.

Ранее стало известно, что военная разведка США скептически оценивает удары Украины по России, считая их беспорядочными. Это следует из доклада Пентагона, Госдепартамента и ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию (USAID), который охватывает период с января по март текущего года. Документ был передан на рассмотрение в Конгресс США.