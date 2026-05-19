Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:10, 19 мая 2026Мир

В США назвали причину ударов Украины по инфраструктуре России

Миршаймер: Удары ВСУ по инфраструктуре России свидетельствуют об отчаянии Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Удары украинских войск по российской инфраструктуре свидетельствуют об отчаянии Киева, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Украинцы в отчаянии: пытаются спасти ситуацию, пытаются завлекать европейцев в надежде, что ситуация изменится», — сказал он.

Миршаймер отметил, что США уже готовы заключить соглашение с Россией, однако Украина и Европейский союз (ЕС) пытаются этому помешать.

Ранее стало известно, что военная разведка США скептически оценивает удары Украины по России, считая их беспорядочными. Это следует из доклада Пентагона, Госдепартамента и ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию (USAID), который охватывает период с января по март текущего года. Документ был передан на рассмотрение в Конгресс США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не дружим против кого-либо». Путин обратился к гражданам Китая перед поездкой в Пекин

    Россиянин из «Зенита» сыграет за сборную Бразилии на ЧМ-2026

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера в прозрачной юбке и стрингах прошлась в Каннах

    Российский военный выслушал приговор за нежелание сдавать экзамен

    В США назвали причину ударов Украины по инфраструктуре России

    Страховщики назвали самый популярный автомобиль среди новичков

    Офтальмолог предупредил россиян о риске ослепнуть от стресса

    Россиян предупредили о смертельной опасности секса

    На «Игоре Драйв» состоится II этап RDS GP

    Вскрылись ошеломляющие траты США на войну в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok