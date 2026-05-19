Объект российской промышленности загорелся после удара ВСУ

Ярославский губернатор Евраев: Промышленный объект загорелся после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку по Ярославской области, после чего загорелся один из объектов промышленности. Об этом сообщил губернатор этого российского региона Михаил Евраев.

По словам чиновника, ВСУ ударили по региону с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), большинство из которых были сбиты, по предприятию же «произошло попадание». Что именно попало в объект промышленности — украинский дрон или его обломки после уничтожения, Евраев не уточнил.

«Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбит один украинский БПЛА.