09:12, 19 мая 2026Экономика

В России заметили проблемы с электроинструментом

«Ъ»: Более 60 процентов мастеров в РФ пожаловались на дефицит электроинструмента
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Уход с российского рынка зарубежных производителей привел к дефициту качественного электроинструмента, а российские аналоги оборудования доверия у профессионалов в настоящее время не вызывают. Об этом свидетельствует опрос бренда «Энгельс» от АО «Е1 Групп» (владеет бывшим заводом немецкого концерна Bosch), на который ссылается «Коммерсантъ».

Респонденты характеризуют российское электрооборудование как дешевое (37 процентов) и не имеющее проблем с поиском запчастей (24 процента). Его качество не вызывает нареканий у 12 процентов специалистов.

Полностью на отечественную продукцию готовы перейти 54 процента опрошенных, при этом треть из них согласны сделать это лишь в тот момент, когда качество инструментов вырастет до приемлемого уровня.

Отдельно 31 процент участников опроса отмечает заметный рост стоимости электроинструмента, а 26 процентов указали, что найти необходимый товар довольно легко.

Завод Bosch по производству электроинструментов в Энгельсе был открыт в 2008 году. На максимуме он выпускал до двух миллионов единиц продукции, из которой три четверти шло на экспорт. В марте 2022-го немецкая компания объявило о приостановке деятельности в России из-за рисков использования своей продукции в «негражданских» целях.

