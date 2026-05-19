10:01, 19 мая 2026

Невесту арестовали за нападение на мать во время свадьбы

Юлия Юткина
Кадр: Suwałki Police Department

В Польше невесту забрали в полицейский участок со свадьбы. Об этом пишет People.

42-летняя женщина оказалась за решеткой за нападение на мать. По словам гостей, женщины начали ругаться во время застолья. Вскоре словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой невеста несколько раз ударила мать, а потом повалила ее на пол.

Прибывшим полицейским пришлось арестовать невесту, поскольку она представляла угрозу для пожилой женщины. Ее увезли в участок в наручниках и свадебном платье. Через некоторое время невесту отпустили, но запретили в течение 14 дней связываться с матерью. Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте.

Что стало причиной ссоры — неизвестно. Отмечается, что на момент конфликта невеста была сильно пьяна.

Ранее сообщалось, что в штате Индиана, США, 66-летнего Брэдли Армстронга арестовали за несколько минут до начала его брачной церемонии. Оказалось, что Армстронг не имеет права вступать в брак, поскольку числится в реестре преступников.

