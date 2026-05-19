Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:49, 19 мая 2026Спорт

Олимпийский чемпион дал совет Овечкину по продолжению карьеры в НХЛ

Каменский посоветовал Овечкину отыграть в НХЛ еще один сезон
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Philip G. Pavely-Imagn Images / Reuters

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский дал совет российскому форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину по продолжению карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что на месте соотечественника отыграл бы еще один сезон в Северной Америке. «Забил еще 11 голов и спокойно закончил карьеру. Чтобы потом не было обидно», — заявил Каменский.

Бывший хоккеист добавил, что на решение игрока повлияет мнение родных и близких. «Но я думаю, что оно будет положительным», — отметил Каменский,

На данный момент рекордсменом НХЛ по голам с учетом плей-офф является завершивший карьеру канадец Уэйн Гретцки. В его активе 1016 шайб, Овечкину для установления нового рекорда осталось 11 голов. Контракт россиянина с «Вашингтоном» истекает летом, он пока не принял решения по своему будущему в команде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили цель ударов ВСУ по Ярославлю

    В России резко выросли продажи одного типа машин

    Крысы атаковали двор в российском городе

    В США раскритиковали Су-57Д

    Мужчинам в климаксе дали несколько советов

    Появились подробности об аварийно севшем в российском лесу самолете

    Сотрудник российской колонии воровал деньги у заключенных

    Двух участниц популярного телешоу изнасиловали на съемках

    Четверо пассажиров перевернувшегося на Байкале катера не выжили

    Россиянин поставил на матч чемпионата Италии и выиграл более 15 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok