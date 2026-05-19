Олимпийский чемпион дал совет Овечкину по продолжению карьеры в НХЛ

Каменский посоветовал Овечкину отыграть в НХЛ еще один сезон

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский дал совет российскому форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину по продолжению карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что на месте соотечественника отыграл бы еще один сезон в Северной Америке. «Забил еще 11 голов и спокойно закончил карьеру. Чтобы потом не было обидно», — заявил Каменский.

Бывший хоккеист добавил, что на решение игрока повлияет мнение родных и близких. «Но я думаю, что оно будет положительным», — отметил Каменский,

На данный момент рекордсменом НХЛ по голам с учетом плей-офф является завершивший карьеру канадец Уэйн Гретцки. В его активе 1016 шайб, Овечкину для установления нового рекорда осталось 11 голов. Контракт россиянина с «Вашингтоном» истекает летом, он пока не принял решения по своему будущему в команде.