ВСУ атаковали Ленобласть

Губернатор Дрозденко: ПВО сбили один беспилотник над Ленобластью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

За два часа до атаки ВСУ в воздушном пространстве Ленобласти объявили опасность беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 19 мая российские системы ПВО уничтожили 315 беспилотников ВСУ. В Минобороны России отметили, что атаке подверглись 19 регионов, в том числе Орловская, Псковская и Рязанская области.

Кроме того, украинские дроны нанесли удар по Ярославлю, в результате чего загорелся один из объектов промышленности. В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что атаками на российские регионы Киев пытается переключить внимание мира с визита президента Владимира Путина в Китай на эти обстрелы.