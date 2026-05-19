Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 19 мая 2026Россия

ВСУ атаковали Ленобласть

Губернатор Дрозденко: ПВО сбили один беспилотник над Ленобластью
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

За два часа до атаки ВСУ в воздушном пространстве Ленобласти объявили опасность беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 19 мая российские системы ПВО уничтожили 315 беспилотников ВСУ. В Минобороны России отметили, что атаке подверглись 19 регионов, в том числе Орловская, Псковская и Рязанская области.

Кроме того, украинские дроны нанесли удар по Ярославлю, в результате чего загорелся один из объектов промышленности. В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что атаками на российские регионы Киев пытается переключить внимание мира с визита президента Владимира Путина в Китай на эти обстрелы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СВР заявили о планах ВСУ атаковать Россию с территории Латвии

    HBO сообщил о замене в актерском составе нового «Гарри Поттера»

    Спрос на рекламу в России начал падать

    ФХР подала апелляцию в CAS на отстранение России от международных турниров

    Российская машина всего за месяц продаж сумела стать одной из самых популярных

    Китай назвал приписанные Си Цзиньпину западной газетой слова об Украине «чистой выдумкой»

    Раскрыта возможная причина трагедии с пассажирами катера на Байкале

    Россия заметно нарастила закупки грузинского вина

    Найден способ отказаться от постоянных инъекций инсулина при диабете

    Число погибших пассажиров перевернувшегося на Байкале катера возросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok