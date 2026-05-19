В США назвали цели украинских «умных бомб»

TWZ: Создание Украиной бомбы с УМПК позволит обойти ограничения на выбор цели

Создание Украиной авиационной бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) позволит обойти Киеву формальные ограничения западных партнеров на выбор целей для ударов на территории России. Об этом пишет американское издание TWZ.

«Разработанное внутри страны оружие большой дальности может быть использовано без ограничений против любых целей. Ранее применение западного оружия большей дальности было ограничено», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что «быстрые темпы разработки первой украинской планирующей бомбы свидетельствуют о неотложной необходимости в этом оружии, которая, возможно, была вызвана проблемами с доступностью аналогичных западных боеприпасов».

Ранее Минобороны Украины в Telegram сообщило, что украинская бомба с УМПК готова к боевому применению.

Как считает Telegram-канал Fighterbomber, «умная бомба», о готовности которой заявил Киев, обладает ограниченной дальностью, а саму разработку можно считать копией российских бомб с УМПК.