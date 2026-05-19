Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 19 мая 2026Мир

В МИД Китая жестко ответили на сообщения о словах Си Цзиньпина Трампу про СВО

Го Цзякунь: Слова Си Цзиньпина Трампу про СВО и Путина сфабрикованы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

МИД КНР опроверг сообщения западных СМИ о якобы словах председателя КНР Си Цзиньпина президенту США Дональду Трампу по поводу специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь, сообщает РИА Новости.

«Касательно встречи китайского и американского лидеров Китай уже опубликовал информацию. Упомянутая вами информация не соответствует фактам и полностью сфабрикована», — сказал дипломат.

Ранее издание Financial Times (FT) утверждало, что Си Цзиньпин во время переговоров с Трампом якобы сказал, что президент России Владимир Путин может пожалеть о решении начать спецоперацию.

14 мая президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Встреча продолжалась более двух часов и проходила за закрытыми дверями. Лидеры обсудили «торговую войну», украинский и тайваньский вопросы. 15 мая саммит продолжился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна НАТО впервые сбила украинский беспилотник

    Призывавшего в социальных сетях к терроризму россиянина задержали

    Блогерша Самойлова не смогла назвать столицу российского региона

    Синоптики признались в невозможности спрогнозировать определенную погоду

    Раскрыт неожиданный маркер развития болезни Альцгеймера

    В сети обсудили внешность 61-летнего Роберта Дауни-младшего на новом фото

    Массовая драка со стрельбой произошла в российском городе

    Россиян призвали не ждать падения цен на один тип жилья

    Призывавшего уничтожить Московский Кремль иностранца задержали

    Названы трассы в Москве с игнорирующими одно правило движения водителями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok