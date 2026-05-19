В МИД Китая жестко ответили на сообщения о словах Си Цзиньпина Трампу про СВО

Го Цзякунь: Слова Си Цзиньпина Трампу про СВО и Путина сфабрикованы

МИД КНР опроверг сообщения западных СМИ о якобы словах председателя КНР Си Цзиньпина президенту США Дональду Трампу по поводу специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь, сообщает РИА Новости.

«Касательно встречи китайского и американского лидеров Китай уже опубликовал информацию. Упомянутая вами информация не соответствует фактам и полностью сфабрикована», — сказал дипломат.

Ранее издание Financial Times (FT) утверждало, что Си Цзиньпин во время переговоров с Трампом якобы сказал, что президент России Владимир Путин может пожалеть о решении начать спецоперацию.

14 мая президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Встреча продолжалась более двух часов и проходила за закрытыми дверями. Лидеры обсудили «торговую войну», украинский и тайваньский вопросы. 15 мая саммит продолжился.