14:15, 19 мая 2026

«Янтарный» полицейский из Москвы нашелся спустя пять лет

ФСИН задержала в Подмосковье экс-полицейского Шафороста, сбежавшего в 2021 году
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Подмосковье задержали бывшего полицейского Павла Шафороста, сбежавшего от суда в 2021 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении ФСИН России.

Мужчина находился в федеральном розыске по «янтарному делу». Речь идет о бывшем начальнике уголовного розыска УВД по ТиНАО Павле Шафоросте, который не явился на оглашение приговора, по результатам которого заочно получил 13-летний срок за хищение у предпринимателей денег и янтаря, отмечает «Коммерсантъ».

Сотрудникам Главного управления ФСИН по Москве удалось выйти на его след спустя пять лет — на выезде из СНТ «Горки-15» Одинцовского района Московской области они остановили автомобиль, на заднем сиденье которого, по оперативным данным, мог находиться разыскиваемый.

Преступник попытался ввести силовиков в заблуждение, заблокировал двери и собирался скрыться, но его все-таки скрутили благодаря слаженным действиям оперативников.

Задержанному удавалось скрываться на протяжении нескольких лет, используя профессиональные навыки сотрудника правоохранительных органов и знания в сфере оперативно-разыскной деятельности.

Летом 2021 года Шафорост не явился в Мосгорсуд на оглашение приговора банде налетчиков-полицейских. Остальные 12 подсудимых — полицейские УВД по ТиНАО, среди которых оперативники уголовного розыска, патрульно-постовой службы — были осуждены на сроки от 8 до 13 лет.

По версии следствия, Шафорост создал банду из подчиненных, коллег из других подразделений полиции и знакомых для грабежей коммерсантов. У двоих потерпевших они под видом оперативных мероприятий отобрали партии янтаря и деньги. Кроме того, брат Шафороста Виктор, занимавший должность министра Тверской области, в марте 2018 года с соучастниками поджег автомобиль пострадавшего от полицейских-налетчиков бизнесмена.

