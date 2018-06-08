Министр сжег машину ради брата-бандита

Министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста заподозрили в причастности к поджогу автомобиля Toyota Highlander. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщил Следственный комитет в своем ТамТам-канале.

Следствие ходатайствует об аресте чиновника и троих его соучастников, подозреваемых в умышленном повреждении автомобиля ночью 19 марта возле дома на юге Москвы.

В этой машине был задержан брат министра Павел Шафорост, входивший в банду из оперативников. Автомобиль проходил по делу как вещественное доказательство, поэтому ее попытались сжечь, пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, Виктора Шафороста в момент поджога зафиксировала камера видеонаблюдения.

Его также проверяют на причастность к поджогу служебного кабинета следователя 19 мая 2017 года в Новой Москве, передает

Telegram-канал 112.

«В огне было частично уничтожено дело другого Шафороста, Павла, он брат тверского министра. Банду, состоящую из оперов угрозыска ТиНАО, закрыли еще в 2016-м за вымогательство денег у предпринимателей. Самый запоминающийся эпизод — похищение янтаря на миллионы. Опера-бандиты пришли к предпринимателю под предлогом обыска и вынесли все, что могли», — говорится в сообщении.

Виктор Шафорост был задержан 6 июня в Твери сотрудниками ФСБ, прибывшими из Москвы. В тот же день его доставили в СИЗО «Лефортово», отмечает портал TVTVER.RU. Он был назначен на должность министра в апреле 2016 года. До этого чиновник работал старшим следователем по особо важным делам 3 отдела Следственной части ГУ МВД России по ЦФО.

По данным 112, Виктору с этим назначением помог брат Павел, который был начальником 2-го отделения отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО. В 2016 году его вместе с подчиненными задержали за вымогательство у столичного предпринимателя. Полицейские изъяли у него янтаря на два миллиона рублей, а также денежные средства — 500 тысяч рублей и три тысячи долларов. Кроме того, они получили взятку в 1,5 миллиона рублей, передает РЕН ТВ.

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