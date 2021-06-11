11 полицейских осудили в Москве за грабеж под видом оперативных мероприятий

В Москве суд вынес приговор банде из 11 бывших полицейских, занимавшихся грабежами под видом оперативных мероприятий. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Подсудимые также признаны виновными в получении особо крупной взятки, превышении должностных полномочий и краже. Им и двоим сообщникам, не служившим в правоохранительных органах, назначены сроки от 8 до 13 лет. Также осужденные оштрафованы на суммы от трех до восьми миллионов рублей.

По данным следствия, в марте 2016 года полицейские решили ограбить москвича, у которого была партия необработанного янтаря. Они прибыли к нему в бизнес-парк «Румянцево» под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий. Жертву избили и применили к нему спецсредства, а затем потребовали отдать четыре килограмма камня и украли 200 тысяч рублей. Полицейские подкрепили свои требования угрозами возбудить против потерпевшего уголовное дело. Он согласился на их условия.

Второй грабеж полицейские совершили в августе 2016 года по такой же схеме. Их жертвой стал гендиректор частной компании, у которого они вымогали полтора миллиона рублей, угрожая уголовной ответственностью. У него также был похищен янтарь на два миллиона рублей и 700 тысяч рублей.