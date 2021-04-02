Московские полицейские обложили вьетнамцев данью и получили сроки

Бывшего командира 3-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД по Центральному округу Москвы Константина Одинокова приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о грабеже вьетнамцев. Двое его подчиненных — старшие инспекторы ГИБДД Павел Любицкий и Дмитрий Казаков — получили по четыре года колонии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Кунцевский районный суд.

Суд установил, что Одиноков, Любицкий и Казаков получали от осведомителей информацию о том, на каком автомобиле граждане Вьетнама планируют перевезти крупную сумму наличных. Сотрудники ГИБДД «обкладывали их данью».

Первый грабеж был совершен в апреле 2018 года. Полицейские остановили автомобиль с иностранцами якобы для проверки документов и провоза запрещенных предметов. Спустя месяц они остановили на МКАД еще один вьетнамский фургон и забрали его владельцев в отделение ГИБДД.

За два эпизода Одинокову, Любицкому и Казакову удалось заполучить 12 миллионов рублей. Они предполагали, что иностранцы не станут жаловаться на пропажу наличных неизвестного происхождения, однако вьетнамцы обратились в полицию.

Казаков и Любицкий были задержаны 26 июля 2018 года, спустя несколько дней под стражу взяли Одинокова, находившегося на тот момент в больнице.

В начале марта в Воронежской области сотрудники ФСБ задержали двоих гаишников за вымогательство ежемесячной дани в 100 тысяч рублей с подчиненных. Возбуждено уголовное дело против 39-летнего командира роты и 38-летнего командира взвода роты.