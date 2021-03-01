ФСБ задержала гаишников за вымогательство ежемесячной дани с подчиненных

В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали двоих гаишников за вымогательство ежемесячной дани в 100 тысяч рублей с подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

На основании материалов спецслужбы возбуждено уголовное дело против 39-летнего командира роты и 38-летнего командира взвода роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области. Им вменяется получение взятки.

По предварительным данным следствия, на протяжении двух лет полицейские получали от подчиненных 100 тысяч рублей ежемесячно за бездействие, покровительство и попустительство по службе.

Следователи изъяли денежные средства, проводят допрос свидетелей.