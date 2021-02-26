У осужденных за вымогательство взятки следователей ФСБ конфискуют биткоины

В Москве второй Западный окружной военный суд решил конфисковать биткоины у бывших следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова, которых приговорили к 12 и 9 годам колонии соответственно за вымогательство миллиона долларов в криптовалюте. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденные чекисты получили в качестве взятки по двум транзакциям 4 и 0,1 биткоина. Их стоимость оценивается по курсу на 26 февраля в 15 миллионов рублей. Криптовалюта находится на карте памяти, хранящейся в материалах уголовного дела. Из судебной практики следует, что средства, полученные в качестве взятки, идут в доход государства, однако впервые речь идет о конфискации биткоинов, в связи с чем возникает вопрос с ее технической реализацией.

Адвокат Надежда Савельева считает, что изъять криптовалюту технически невозможно. Ее коллега Сергей Михайлов назвал два варианта, по которым государство может реализовать биткоины и получить с них доход. Экспертиза проведет оценку флешки и ее продадут с аукциона, как это делается с изъятыми автомобилями и другим имуществом.

Второй вариант предусматривает передачу прав требования на криптовалюту третьей стороне, так как у России отсутствует криптокошелек. Новый владелец биткоинов сможет обратиться на биржу и через нее вывести средства. Михайлов назвал решение суда о конфискации криптовалюты прецедентом, на который будут ориентироваться другие суды при возникновении подобных вопросов.

Ранее 26 февраля суд вынес приговор двум бывшим следователям ФСБ, признанным виновными в вымогательстве миллиона долларов в биткоинах. Также их лишили званий.

Установлено, что подсудимые занимались расследованием уголовного дела в отношении бывшего генерального директора издательства «Известия» Эраста Галумова. Следователи потребовали у его семьи взятку, угрожая в случае отказа новыми обвинениями и арестом сына обвиняемого.

На момент совершения преступления сумма, которую вымогали сотрудники ФСБ, составляла примерно 65 миллионов рублей.

Колбова и Белоусова задержали в апреле 2019 года.