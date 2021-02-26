Суд приговорил следователей ФСБ за вымогательство миллиона долларов в биткоинах

Суд вынес приговор двум бывшим следователям ФСБ, признанным виновными в вымогательстве миллиона долларов в биткоинах. Об этом сообщает ТАСС.

Андрей Колбов получил 12 лет колонии строгого режима, а Сергей Белоусов — 9 лет. Установлено, что они занимались расследованием уголовного дела в отношении бывшего генерального директора издательства «Известия» Эраста Галумова. Следователи потребовали у его семьи взятку, угрожая в случае отказа заплатить новыми обвинениями и арестом сына обвиняемого.

Колбова и Белоусова задержали в апреле 2019 года.