Россияне украли электричества на 16 миллионов рублей для майнинга биткоинов

В Республике Калмыкия предстанут перед судом два российских бизнесмена, которые при майнинге биткоина украли электричества на 16 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 11 января, со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает «Интерфакс».

По данным надзорного ведомства, директор ООО «Завод ЖБИ — Конструкции» и его коллега — глава регионального государственного предприятия «ДСК» организовали майнинговые фермы на территории одной из своих компаний, электросети которой использовали для майнинга.

Следствие возбудило и расследовало уголовное дело по статье 165 УК РФ («Причинение особо крупного имущественного ущерба») и статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). На оборудование и имущество подозреваемых наложен арест на сумму свыше 25 миллионов рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время городской суд Элисты начнет рассмотрение дела по существу.

15 января прошлого года сообщалось, что в одном из многоквартирных домов Красноярска произошел потоп из-за майнинговой фермы.