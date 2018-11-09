Майнер из Балашихи задолжал энергетикам 30 миллионов за три месяца

В жилом комплексе «Эдельвейс Комфорт» в Балашихе обнаружили майнинговую ферму из-за задолженности в 30 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал «360».

По данным правоохранительных органов, криптоферма располагалась в подвале жилого дома. Еще часть серверов находилась внутри строящегося детского сада. Долг за электроэнергию в размере 30 миллионов рублей накопился за лето, за октябрь он увеличится еще на 10 миллионов.

Полиция считает, что оборудование установил руководитель товарищества собственников недвижимости Константин Золотухин. Жильцы комплекса называют Золотухина самопровозглашенным и подчеркивают, что не выбирали его председателем и не подчиняются ему. Также по данным жителей Золотухин является соучредителем застройщика комплекса.

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Управляющая компания перестала платить за электроэнергию в начале лета 2018 года. В домах ежедневно отключают свет, из-за чего люди застревают в лифтах. Сейчас на территории комплекса проходит обыск, полицейские проверяют подвалы и досматривают машины при выезде.

В апреле МЧС России предупредило, что майнинг криптовалют может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России из-за высокой нагрузки. Перегрев электросетей из-за майнинга часто становился причиной пожаров в жилых домах по стране.

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