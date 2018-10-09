Евангельские христиане из Иркутска вложились в майнинг и прогорели

Иркутская община церкви евангельских христиан «Благодать» не смогла добиться отмены взыскания 1,1 миллиона рублей за электричество, так как суд установил, что религиозная организация занималась майнингом, сообщает ТАСС.

Представители общины пытались доказать в суде, что миллионный счет за потребленное в мае прошлого года электричество был выставлен незаконно, и объясняли большой расход электроэнергии обогревом и работой типографии.

Однако сотрудники «Иркутскэнергосбыта» выяснили, что объем потребления других иркутских типографий оказался несоизмеримо меньшим: на втором этаже арендованного христианами здания обнаружили серверное оборудование для майнинговых операций.

Областной арбитражный суд пришел к выводу, что «Благодать» майнила биткоины, что «не относится к религиозной деятельности».

Ранее житель Иркутской области открыл майнинг-ферму для создания криптовалют в арендованном у муниципалитета помещении в трамвайном депо. Его бизнес закрыли, когда предприятию поступил счет за электричество в размере 50 миллионов рублей.

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