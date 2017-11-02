Иркутские бизнесмены научились отапливать дома криптокотлами

Два предпринимателя из Иркутска разработали систему отапливания домов за счет криптокотлов — устройств, работающих на основе ферм по майнингу криптовалют. Об этом сообщает в четверг, 2 ноября, Вести.Ru.

Как утверждают бизнесмены, такой котел обеспечивает теплом в среднем 14 квадратных метров жилья. «При этом опытный образец обеспечивает дом горячей водой и приносит владельцам доход. А учитывая рост курса биткоина, дом зарабатывает все больше и больше», — отмечает издание.

Криптокотел выглядит как обычный системный блок, к которому подведены силиконовые трубки с жидкостью-теплоносителем. Она нагревается, а затем распределяется по помещению через трубы. Отмечается, что в среднем каждый месяц майнинговые фермы, за счет которых работают устройства, добывают 430 долларов в криптовалюте.

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Предприниматели также разработали проект модульного передвижного дома, отапливаемого двумя криптокотлами. Бизнесмены планируют до 2020 года построить две тысячи таких криптодомов. По их расчетам, среднее домохозяйство, которое выделит на майнинг 10 киловатт электроэнергии, будет получать, помимо бесплатного отопления, 25-30 тысяч рублей ежемесячно.

Курс биткоина 2 ноября обновил исторический максимум, поднявшись выше отметки семь тысяч долларов. Это произошло после заявления крупнейшего мирового биржевого оператора CME Group Inc о планах запустить торги криптовалютными фьючерсами до конца 2017 года.