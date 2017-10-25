Биткоин назвали популярным средством отмывания денег через китайские товары

Биткоин стал популярным средством отмывания денег через торговые операции, выяснило Управление по борьбе с наркотиками (DEA) США. Доклад опубликован на сайте ведомства.

По данным DEA, схемы с использованием биткоина широко распространены в Китае среди производителей товаров. Ведомство пояснило, что в КНР эта криптовалюта популярна из-за возможности анонимно выводить деньги за границу, несмотря на государственный контроль за движением капитала.

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Как отмечает CoinDesk, в докладе DEA не приводится каких-либо деталей подобных операций или сумм, которые были таким образом легализованы.

В январе 2017 года власти Китая заинтересовались ролью биткоина в оттоке капитала. КНР борется с выводом денег, в том числе ужесточая правила зарубежных инвестиций.

В 2016 году отток капитала из Китая превысил 760 миллиардов долларов, годом ранее этот показатель достиг 680 миллиардов.