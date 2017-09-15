Reuters сообщил о полном запрете торговли криптовалютами в Китае

Криптовалютным биржам в Китае предписано остановить торги и уведомить пользователей о закрытии. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Все биржи должны к полуночи 15 сентября опубликовать уведомление о полной остановке торгов криптовалютами и прекращении регистрации новых пользователей», — говорится в заявлении властей.

Регистрация новых пользователей должна быть остановлена по состоянию на пятницу, 15 сентября, уточняет агентство. К среде, 20 сентября, биржи обязаны сообщить пользователям о способах изъятия средств и обеспечить защиту интересов инвесторов.

13 сентября глава банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон назвал биткоин мошенничеством и пообещал увольнять сотрудников за операции с криптовалютой.

В начале месяца Китай запретил частным лицам и организациям привлекать средства с помощью ICO (Initial coin offering, привлечение инвестиций в проекты по эмиссии цифровых денег — прим. «Ленты.ру»). В Народном банке Китая объяснили такое решение тем, что подобная практика представляет собой незаконное финансирование.