Глава JPMorgan пообещал увольнять сотрудников за торговлю биткоинами

Глава банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон (James Dimon) назвал биткоин мошенничеством и пообещал увольнять сотрудников за операции с криптовалютой. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает агентство Bloomberg.

«Во-первых, это против наших правил. Во-вторых, это просто глупо», — сказал он. Рынок криптовалют не регулируется государственными органами, это может закончиться плохо, считает Даймон. «Кто-то обязательно будет убит, и лишь тогда власти обратятся к этой проблеме», — подчеркнул он.

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По его мнению, интерес к биткоинам хуже тюльпанной лихорадки — всплеска ажиотажного спекулятивного спроса на луковицы этих цветов в Нидерландах в 17 веке, завершившегося крахом.

«Единственный верный аргумент, который я слышал — это то, что, если ты находишься в Венесуэле, или в Эквадоре, или в Северной Корее, или, если ты наркодилер, убийца или кто-то в этом роде, тебе лучше иметь дело с биткоинами, чем с долларами США, тебе лучше действовать в обход системы страны», — полагает Даймон.

8 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не допустит использования в России криптовалют. По ее мнению, активные расчеты ими создадут риск подрыва денежного обращения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, президент банковской ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков считает, что криптовалюты дают возможность обойти санкции тем, кто хочет инвестировать в российские проекты, в том числе в Крыму.

В настоящее время Минэкономразвития обсуждает с ЦБ и Минфином идею введения крипторубля. Сейчас использование криптовалют в России никак не регулируется.