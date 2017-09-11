В криптовалютах увидели шанс обойти антироссийские санкции

Криптовалюты дают возможность обойти санкции тем, кто хочет инвестировать в российские проекты, в том числе в Крыму. Об этом в понедельник, 11 сентября, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, президент банковской ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков, сообщает Rambler News Service.

«Поэтому я являюсь сторонником того, чтобы в пилотном варианте этот процесс запустить. ICO (Initial coin offering, привлечение инвестиций в проекты по эмиссии цифровых денег — прим. «Ленты.ру») можно применить, в том числе, и имея в виду конкретные проекты, эффективные, окупаемые, конкретные проекты, которые реализуются в нашей стране», — сказал он.

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При использовании криптовалют информация об инвесторах зашифрована, никаких последствий, связанных с санкциями, для них не может быть, отметил Аксаков.

Он предложил запустить биржевую торговлю цифровыми деньгами в пилотном режиме. «Я знаю, что биржа РТС в принципе уже подготовила соответствующую платформу, правила и готова запустить торги, ICO на своей площадке. Легче будет нам принимать решения, если будет такой пилот под контролем ЦБ», — подчеркнул Аксаков.

По его словам, комитет Госдумы по финансовому рынку выработает концепцию по регулированию криптовалют до конца сентября. «Можно было уже к декабрю подготовить проект для рассмотрения», — сказал депутат.

8 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не допустит использования в России криптовалют. По ее мнению, активные расчеты ими создадут риск подрыва денежного обращения.

Днем ранее замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев сообщил, что ведомство проработает идею крипторубля вместе с ЦБ и Минфином. Сейчас оборот криптовалют в России никак не регулируется.