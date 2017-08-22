Братья биткоэны: новый золотой пузырь

Курс биткоина готовится преодолеть новую рекордную отметку в 4500 долларов. Еще несколько месяцев назад, когда он торговался почти вдвое дешевле, многим аналитикам казалось, что самая популярная криптовалюта сильно переоценена. Однако после короткого стабильного периода она вновь пошла вверх. И даже разделение на две валюты ей не сильно помешало, напротив, биткоин с начала августа вырос более чем в полтора раза, а его «младший брат» Bitcoin Cash — поднялся почти до 500 долларов. Тем не менее, безудержный рост на фоне роста интереса к криптовалюте со стороны «широких масс» вызывает тревогу насчет растущего пузыря. Благо, за историческими аналогами далеко ходить не надо.

С начала августа биткоин подорожал более чем на 60 процентов. Нельзя сказать, что это достижение является каким-то уникальным. К примеру, в июне 2011 года главная на сегодняшний день криптовалюта подскочила на 720 процентов за месяц. В апреле 2013 года около месяца ей понадобилось, чтобы вырасти на 375 процентов, а в ноябре того же года он подскочил на 467 процентов. И каждый из этих подъемов сопровождался почти столь же быстрым и тяжелым спадом.

Таким образом, ничего выдающегося (на первый взгляд) в летнем взлете биткоина нет. Тем не менее, именно сейчас, как никогда раньше участники рынка заговорили о формировании пузыря на рынке криптовалют. Эта реакция на самом деле тоже понятна. Все прежние стремительные подъемы биткоина касались только узкого сегмента фанатов нового денежного средства.

Сейчас обстановка совсем другая. В последние годы «шахтеры» активно добывали биткоин и рост оборота вкупе с ростом цены кардинально увеличил рыночную капитализацию криптовалюты. Сейчас она достигает 68 миллиардов долларов, вполне сопоставимо с капитализацией компании из индекса Dow Jones (30 крупнейших корпораций США). А суммарная капитализация первой сотни криптовалют превышает 130 миллиардов долларов, что можно сравнить с крупной отраслью «реальной» экономики.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Нашествие домохозяек

В отличие от 11 и 13 годов можно говорить о куда более значимом феномене криптовалют. 4-5 лет назад ими занимались немногие увлекающиеся энтузиасты. 99,9 процента населения даже в развитых странах максимум о биткоине «что-то слышали». Сейчас ситуация совершенно другая: миллионы людей ежедневно участвуют в бизнесе по купле-продаже виртуальных валют. Огромное количество людей занялось любительским майнингом, рассчитывая получать сотни процентов дохода при небольших инвестициях.

В России истерия по эфириуму в июне-июле привела к дефициту видеокарт на рынке. Сейчас, правда, становится понятно, что действительно серьезный майнинг доступен только крупным участникам-профессионалам, которые готовы вложить миллионы. Если по другим криптовалютам еще есть сомнения, то в отношении биткоина это уже железный факт: подавляющее большинство ферм работают в Китае не на мощных игровых видеокартах, а на специализированном, заточенном конкретно под майнинг оборудовании. Оно и к лучшему: по крайней мере, интересы геймеров не задеты.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Биткоин вообще выглядит особняком на фоне остального рынка. Другие ведущие криптовалюты в последние месяцы не блещут. К примеру, эфириум, который полгода назад грозил сбросить биткоин с лидерского пьедестала, после умопомрачительного роста с января по июнь, пережил сильную коррекцию и стабилизировался в коридоре 200-300 долларов. Аналогичные метаморфозы произошли и с Ripple. Не исключено, что резкая активизация инвесторов в направлении считавшегося «переоцененным» биткоина не в последнюю очередь обязана неудачей его конкурентов.

В общем, озабоченность бурным ростом рынка криптовалют на фоне всеобщего «хайпа» вполне понятно. Как говорят знатоки финансовых рынков, если активом заинтересовались даже домохозяйки — жди обвала. Примеров тут можно приводить десятки, достаточно вспомнить наиболее характерный и свежий.

Летом 1991 года Тим Бернерс-Ли создал Всемирную паутину, тем самым основав интернет каким мы его знаем — для широкого круга пользователей. Как и в случае с криптовалютами, первое время на эту революцию мало кто обратил внимание — так, занятная штука для скучающих сисадминов. Но довольно быстро (с ростом числа пользователей и покрытия) люди сообразили, что глобальная сеть дает совершенно уникальные возможности для самой разнообразной коммерции.

К середине 1990-х интернет-компании стали появляться как грибы после дождя. Интернет стал модной темой и прообразом будущего. Все больше и больше игроков рынка (и не только наивных частников, но и опытнейших институциональных инвесторов) пытались вскочить на подножку уходящего поезда, вкладывая огромные деньги в сетевые стартапы. Сами эти фирмы обычно показывали довольно средние, в лучшем случае, финансовые результаты, однако постоянно обещали захватывающее будущее. На ожиданиях этого самого будущего и покупались акции Amazon, AOL, Yahoo, Google и десятков других компаний.

Индекс NASDAQ во второй половине девяностых стал ассоциироваться с интернет-компаниями, хотя он объединял все значимые фирмы в области высоких технологий. Интернет, однако, на какое-то время стал важнее всех остальных технологических секторов вместе взятых. В результате бурного подъема фирм из глобальной сети (тогда эту отрасль даже назвали «новой экономикой» в противоположность «старой» — то есть, всему остальному) NASDAQ за 90-е годы вырос в семь раз, намного перекрыв остальные ключевые показатели американского рынка.

Все закончилось в 2000 году, когда у инвесторов не осталось сил поддерживать дальнейший рост котировок. NASDAQ обрушился в четыре раза (примерно до уровня 1995 года). Огромное количество интернет-стартапов было просто сметено кризисом с рынка. Другие выжили, сменили бизнес-модель, укрепились и продолжили рост. Однако даже сейчас NASDAQ не дотягивает до установленного в феврале 2000 года рекорда — несмотря на накопленную за 17 лет инфляцию, а также намного более благоприятную, чем в последние годы XX века, политику процентных ставок.

«Это как земледелие»

Нынешняя ситуация на рынке во многом схожа. Точно так же первые успехи криптовалют были замечены только сравнительно узким кругом энтузиастов, но теперь «хайп» раздувают ведущие мировые СМИ. И все же некоторые наблюдатели полагают, что ближайшее будущее биткоина, да и других криптовалют, является безоблачным из-за революционности технологии, которая стоит за ними.

К примеру, Джон Макэфи. Этот специалист по кибербезопасности и создатель одноименного антивируса уверен в том, что биткоин и другие криптовалюты, основанные на принципе блокчейна — явление уникальное. И уникальное не только для последних лет 30, но и для всей истории человечества. «Я думаю, что блокчейн открывает новую экономическую парадигму, которая по своему влиянию на человеческое общество будет сопоставима, а то и превзойдет, земледелие», — сказал он в интервью Business Insider. Макэфи сам создал фирму, которая занимается майнингом биткоина и намерена освоить производство эфириума. Он сам находится в игре.

Другие инвесторы куда более осторожны. В частности, в компании BlackRock, одном из крупнейших управляющих активами в мире (5 триллионов находятся по ее управлением) уже в июле начали подозревать неладное. Ричард Тёрнилл, главный инвестиционный стратег фирмы, признался, что ситуация на биржах криптовалют его «пугает». При этом он оговорился, что даже если цена биткоина рухнет до нуля, никакого эффекта на более широком рынке она не произведет — в отличие от краха доткомов в конце 1990-х. Негативные сценарии относительно биткоина прогнозируют и специалисты Goldman Sachs, самого большого инвестиционного банка мира — они ожидают, что его цена опустится до 1800 долларов и уже в скором времени.

Среднюю позицию в данном споре занял Эллиот Пректер, сын знаменитого аналитика Роберта Пректера, применившего волновую теорию для предсказания поведения рынков. Пректер-младший в 2009 году стал одним из первых, кто оценил огромный потенциал биткоина (да-да, в то время, когда за 10 тысяч биткоинов покупали пиццу). Он говорил, что криптовалюта является уникальным инвестиционным шансом всех времен.

Ныне Пректер куда более осторожен. По его словам, истерия вокруг криптовалют напоминает ажиотаж на рынке тюльпанов в Нидерландах в 1630-е годы, вероятно, одной из первых рыночных лихорадок в истории. Он добавил, что согласно волновой теории уже в скором времени биткоину грозит обвал, а многие его клоны и вовсе могут рухнуть до нуля. «Технологии меняются, человеческая психология остается прежней», — констатирует он.

«Лишь бы хватило денег»

Аналитик ИК «Финам» Леонид Делицын, в свою очередь, также отметил сходства нынешнего укрепления биткоина с ростом и крахом доткомов. «Создается цепь положительной обратной связи, в ходе которой вся система теряет устойчивость и идёт вразнос. Широкой публике все равно, по какой стоимости покупать – лишь бы хватило денег», — заметил собеседник «Ленты.ру». Соответственно, и крах в итоге может быть похожих масштабов.

Вопреки ожиданиям, процесс внедрения интернета в реальную жизнь оказался гораздо более медленным, чем того ожидали оптимисты, считает Делицын. И на интеграцию криптовалют в мировую экономическую систему точно так же могут уйти десятилетия. За это время старые фишки на рынке могут обесцениться, но возникнут новые, более продвинутые и отвечающие требованиям времени.

В какую сторону пойдет биткоин и его собратья в обозримом будущем? Сравнение с крахом интернет-компаний выглядит как нельзя более релевантным. При этом стоит выделить еще одну очень важную вещь: развитие интернета в какой-то степени действительно произвело революцию в ведении бизнеса и повседневной жизни. Темпы роста производительности труда в США (стране, находившейся и до сих пор находящейся на острие технического прогресса) в 1995-2004 годах, когда интернет, каким мы его знаем, активно формировался, были рекордными за последние полвека. Ничего подобного сейчас не наблюдается, производительность растет медленно, в 2010-е годы едва дотягивая до 1 процента в год. В итоге может получиться, что криптовалюты переоценены даже в большей степени, чем пионеры глобальной сети в 1990-е.

Есть однако и другое мнение, которое исходит из того, что биткоин за пределами «черного» рынка может даже быть штукой бесполезной, но интересен он не столько своими экономическими возможностями, сколько как отличное средство сбережения. Ранее таковым служило золото и другие драгоценные металлы, неподвластные инфляции. По словам главы департамента Private Solutions Singapore Castle Family Office, сила биткоина как раз в том, что он является методом защиты от кризисов, по сути становясь «новым золотом». «Никаких фундаментальных факторов в его основе нет. Есть лишь вера, подкрепляемая прозрачностью технологии блокчейн, на которой он был создан и изначально лимитированным числом единиц, которые могут быть добыты с помощью майнинга», — объясняет он.

Фото: Jasper Juinen / Bloomberg / Getty Images

Напротив, традиционные валюты, переживающие период беспрецедентной эмиссии (с момента кризиса 2008 года мировые ЦБ напечатали 15,6 триллиона долларов) теряют доверие населения и оно обращается к финансовому ресурсу, который не может испытывать угрозу инфляции.

Да, биткоин может быть бесполезен как практическая вещь (за пределами «черного» рынка), но в качестве средства накопления — почему бы и нет? Но здесь новым валютам придется выдержать острейшую конкуренцию с традиционными методами сбережений. Реальное золото, в конце концов можно потрогать и запрятать банковский сейф, а 100-процентной гарантии безопасности с виртуальными валютами пока нет.

Мода модой, но на одном «хайпе» бесконечно выезжать нельзя. Криптовалютам нужно будет предъявить более основательные козыри. В любом случае, наблюдение за рынком виртуальных валют в ближайшие годы будет весьма интересным, а тем, кто на свой страх и риск решил в них вложиться — еще и азартным. Риск и вероятность неудачи — неотъемлемая черта капитализма, и каждому инвестору стоит вспоминать об этом почаще.