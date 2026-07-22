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05:09, 22 июля 2026 (обновлено: 05:11, 22 июля 2026)Интернет и СМИ

Немецкий журналист осадил Зеленского из-за одного решения

Журналист Welt Ваннер: Возвращение Федорова на должность превратит Зеленского в марионетку
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, выразил мнение, что восстановление Михаила Федорова в должности министра обороны Украины грозит президенту Владимиру Зеленскому серьезной потерей реальной власти.

По его словам, если глава государства вновь уступит под давлением, это может сделать его «марионеткой толпы», неспособной принимать самостоятельные решения.

Журналист также предположил, что причиной недавней отставки Федорова могла стать внутриэлитная борьба, связанная с доступом к военному бюджету. При этом он обратил внимание на частые обвинения в коррупции, звучащие в украинском политическом пространстве, однако затруднился оценить, как это отражается на боевом духе военнослужащих.

21 июля Зеленский объявил, что новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Он также добавил, что бывший главком ВСУ Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, который есть у Драпатого.

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