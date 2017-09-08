ЦБ пообещал препятствовать использованию криптовалют в России

Центробанк не допустит использования в России криптовалют как денежных суррогатов. Об этом в пятницу, 8 сентября, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

«Риски здесь есть, и мы о них говорили — это и анонимность транзакций, возможность использования в финансировании терроризма и незаконных доходов», — сказала она.

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Активные расчеты цифровыми валютами за товары и услуги создадут риск подрыва денежного обращения, подчеркнула Набиуллина.

7 сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал крайне осторожно относиться к операциям с криптовалютами. По его словам этот рынок очень волатилен, что негативно характеризует цифровые деньги как финансовые инструменты и затрудняет их использование.

В тот же день замглавы министерства Олег Фомичев заявил, что ведомство проработает идею крипторубля вместе с ЦБ и Минфином. Сейчас оборот криптовалют в России никак не регулируется.

По мнению президента Сбербанка Германа Грефа, необходимо более мягкое регулирование рынка криптовалют для того, чтобы избежать «пузырей» в этой сфере.