Греф призвал к мягкому регулированию криптовалют

Президент Сбербанка Герман Греф призвал мягко регулировать криптовалюту и основанную на ней технологию блокчейн, чтобы избежать «пузырей» в этой сфере. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума, передает ТАСС. «Нужно очень аккуратно регулировать, чтобы не задушить в объятиях регулирования эту чрезвычайно перспективную технологию», — добавил Греф.

По его мнению, всплеск интереса к криптовалютам — это жест недоверия к фиатным, то есть, необеспеченным, валютам. «Это нужно оценивать как знак времени и как то, что проигнорировать уже нельзя», — сказал глава Сбербанка.

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Ранее 7 августа стало известно, что Минэкономразвития проработает идею крипторубля вместе с ЦБ и Минфином. Сейчас оборот криптовалют в России никак не регулируется.

Концепция проекта закона об обороте криптовалют может быть подготовлена осенью. В Минфине считают, что цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив. Покупать и продавать электронные деньги должны только квалифицированные инвесторы.

30 августа руководитель инвестиционно-корпоративного бизнеса Sberbank CIB Игорь Буланцев заявил, что Россия станет самым передовым государством мира в случае создания крипторубля.