ВЭФ стал важным инструментом в реализации планов развития Магаданской области

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный высоко оценил участие региона в Восточном экономическом форуме. Он назвал ВЭФ важным инструментом в реализации планов развития области и всего Дальнего Востока. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает ИА MagadanMedia.

На форуме удалось провести большое количество личных встреч, подписать соглашения, которые посвящены самым разным направлениям в реализации основных планов развития Магаданской области, подчеркнул Печеный. По его словам, совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) были подведены предварительные итоги работы по созданию целевых моделей по привлечению инвестиций в регион.

«Нам удалось уменьшить сроки по подключению к коммунальным сетям, добиться успеха в других направлениях. Наша работа дает результат», — подчеркнул губернатор.

На площадке ВЭФ-2017 Банк поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП Банк») и власти Колымы заключили соглашение о сотрудничестве. Банк заинтересован в участии проектов, способствующих росту налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты, содействовать повышению инвестиционной привлекательности области.

«Сегодня наши предприятия часто задают вопросы, касающиеся льготного кредитования, жалуются на ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Думаю, что с новым соглашением, проблем станет меньше», — подчеркнул Печеный.

Кроме того, Магаданская область в рамках ВЭФ подписала соглашения в сфере инноваций, доступа малого и среднего бизнеса к открытой патентной работе. По словам губернатора, на Колыме очень много изобретателей, которые нуждаются в такой поддержке.

Владивосток стал площадкой для обсуждения проектов в горной отрасли Магаданской области. Власти региона провели переговоры по развитию Омсукчанского угольного кластера обсудили с «Роснефтью» продолжение работ на магаданском шельфе.