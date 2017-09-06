Белоусов озаботился «движухой» на Дальнем Востоке

Помощник президента России Андрей Белоусов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) поручил подготовить предложения по созданию оптимального бизнес-климата в дальневосточных регионах. Об этом он заявил по итогам сессии «Повышение инвестпривлекательности Дальнего Востока: диалоги с лидерами территорий», передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Давайте возьмем три месяца, еще раз проведем углубленный анализ того, как работают агентство развития [Дальнего Востока], местное законодательство, консультационные советы, система информирования бизнеса и так далее. Все это внимательно оценим и в ноябре соберемся и нарисуем профили конкретно по дальневосточным регионам, где и что можно сделать», — отметил он.

Белоусов подчеркнул, что территории опережаюшего развития (ТОР), создание свободного порта Влаливосток и другие меры экономического стимулирования уже дали определенный эффект. «Минвостокразвития докладывает о неких замыслах [бизнес-проектов] на 3,5 триллиона рублей. Если на местах это реализуется хотя бы на 10 процентов — это будет прорыв. Но говорить о том, что мы добились качественного результата и переломили тенденции, нельзя. Пока мы не получим массовую "движуху" в регионах, пока люди не начнут "активничать" в разных сферах, положительного результата не добьемся», — добавил он.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева в свою очередь рассказала, что по 12 целевым моделям поддержки бизнеса — строительство, энергетика, регистрация собственности, поддердка МСП в регионах и другим — среднее значение их реализации по России около 63 процентов, по Дальнему Востоку — 58 процентов. «Но зато в ряде регионов, таких как Хабаровский край, Амурская и Магаданская области, Сахалин — эти показатели выше среднероссийских, на уровне 70 процентов», — отметила Чупшева. Она добавила, что по некоторым направлениям потенциал выше, чем в среднем по России.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.